Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гуренко: Рыбчинскому и Куликову давали шансы проявить себя в «Локомотиве»

Гуренко: Рыбчинскому и Куликову давали шансы проявить себя в «Локомотиве»
Дмитрий Рыбчинский
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусский тренер Сергей Гуренко прокомментировал новость о том, что полузащитники «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не поехали на первый сбор с командой. Напомним, сегодня, 12 января, «Локомотив» объявил состав на сбор, отметив, что в клубе занимаются дальнейшим трудоустройством указанных футболистов.

«Значит, по ним есть другие планы. Возможно, их хотят отдать в аренду, чтобы они больше играли. Руководство клуба видит ситуацию по-своему. Этим ребятам давали шансы проявить себя. Если они не закрепились, значит, в их интересах что-то поменять. Перезагрузиться и вернуться всегда можно. Такое мы видим довольно часто.

Тянут ли они уровень «Локомотива»? Сложно это комментировать, если ты не работаешь с этими ребятами», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

25-летний Дмитрий Рыбчинский в текущем сезоне провёл 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. На счету 25-летнего Даниила Куликова семь матчей в составе железнодорожников.

Материалы по теме
Куликов и Рыбчинский не попали в состав «Локомотива» на первый сбор в ОАЭ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android