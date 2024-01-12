Гуренко: Рыбчинскому и Куликову давали шансы проявить себя в «Локомотиве»

Белорусский тренер Сергей Гуренко прокомментировал новость о том, что полузащитники «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не поехали на первый сбор с командой. Напомним, сегодня, 12 января, «Локомотив» объявил состав на сбор, отметив, что в клубе занимаются дальнейшим трудоустройством указанных футболистов.

«Значит, по ним есть другие планы. Возможно, их хотят отдать в аренду, чтобы они больше играли. Руководство клуба видит ситуацию по-своему. Этим ребятам давали шансы проявить себя. Если они не закрепились, значит, в их интересах что-то поменять. Перезагрузиться и вернуться всегда можно. Такое мы видим довольно часто.

Тянут ли они уровень «Локомотива»? Сложно это комментировать, если ты не работаешь с этими ребятами», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

25-летний Дмитрий Рыбчинский в текущем сезоне провёл 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. На счету 25-летнего Даниила Куликова семь матчей в составе железнодорожников.