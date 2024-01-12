Эрмосо — о поцелуе Рубиалеса: я чувствовала смелость для того, чтобы рассказать правду

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо ответила на вопрос, понимала ли она последствия того, что с ней может быть после того, как она публично сообщила, что не была согласна на поцелуй с экс-президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом во время церемонии награждения на победном для «Фурия Роха» чемпионате мира 2023 года.

«Да, и мне также ясно, что если бы я этого не сделала, а наоборот, сняла видео, в котором бы заявила, что не произошло ничего страшного, то я могла бы получить дополнительные преимущества для себя, которые бы мне очень помогли. Но я чувствовала смелость, чувствовала силу и, прежде всего, делала то, что для меня являлось правильным. Это было единственное, что двигало мной в то время», — приводит слова Эрмосо Marca.

Напомним, через некоторое время после произошедшего инцидента в СМИ появилась информация, что Рубиалес и его окружение оказывали давление на Эрмосо, требуя, чтобы она записала видеоролик, в котором бы сообщила, что поцелуй с экс-президентом RFEF состоялся по обоюдному согласию.