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«Вест Хэм» может подписать Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда»

«Вест Хэм» может подписать Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда»
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Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание The Times.

Как информирует источник, в услугах нападающего заинтересован «Вест Хэм». Английский клуб хотел бы подписать Сантьяго в зимнее трансферное окно. Однако клуб из Нидерландов не хотел бы сейчас отпускать своего футболиста. «Фейеноорд» надеется, что ему удастся удержать в своём распоряжении до лета, чтобы попытаться повысить на игрока стоимость.

Напомним, 22-летний нападающий Хименес в нынешнем сезоне провёл за «Фейеноорд» 22 матча во всех официальных турнирах, в которых отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Он выступает в составе голландской команды с июля 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Полная трансляция матчей Кубка Нидерландов и хайлайты доступны в Okko.

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