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В «Динамо» оценили шансы на закрытие сделки по переходу Лесового в «Маккаби»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы.

«Детально комментировать пока преждевременно. Ситуация — в процессе. Есть технические моменты по реализации сделки. На данный момент шансы на переход — 50 на 50.

Интерес к Сутормину? Не буду обсуждать интерес к футболистам других команд», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Маккаби» заплатит за переход Даниила Лесового около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями.

26-летний Даниил Лесовой в текущем сезоне провёл за «Динамо» 13 матчей и оформил одну голевую передачу.