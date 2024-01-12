Игрокам «Акрона» пришлось прогонять гусей с поля на сборах. Видео

Футболисты тольяттинского «Акрона» во время тренировочных сборов в ОАЭ прогоняли с поля гусей. Подобным видео поделилась пресс-служба клуба.

Видео доступно в телеграм-канале «Акрона»

Первый зимний сбор «Акрона» в ОАЭ проходит с 10 по 24 января. На данном этапе подготовки команда проведёт два контрольных матча: с «Аль-Кадисией» из Кувейта (17 января) и московским «Локомотивом» (24 января). Затем «Акрон» отправится в турецкий Белек, где пройдут ещё два сбора: с 27 января по 9 февраля и с 12 по 24 февраля. 24 февраля «Акрон» вернётся в Россию для продолжения подготовки к возобновлению сезона.

«Акрон» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 20 матчей.