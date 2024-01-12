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Рангник: за то время, что я тренировал «Юнайтед», Санчо ни разу не нарушил дисциплину

Рангник: за то время, что я тренировал «Юнайтед», Санчо ни разу не нарушил дисциплину
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Австрийский специалист Ральф Рангник, в сезоне-2021/2022 исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», заявил, что за время его работы в английском клубе крайний нападающий «красных дьяволов» Джейдон Санчо ни разу не нарушил дисциплину.

«За те шесть месяцев, что я работал с ним, не возникло ни одной проблемы с точки зрения дисциплины. Напротив, он тихий и приятный парень», — приводит слова Рангника Sky Sport Germany.

Напомним, в начале нынешнего сезона Санчо подверг публичной критике тен Хага за то, что тот заявил, что англичанин недостаточно выкладывается на тренировках и не включил вингера в состав на матч 4-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (3:1). После этого инцидента 23-летний футболист был выведен из состава основной команды.

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