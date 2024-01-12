Джесси Марш: Рангник рассказывал мне, что сплочённость в «Юнайтед» была равна нулю

Бывший главный тренер «Лидса» Джесси Марш, работавший некоторое время в «РБ Лейпциг» в качестве ассистента главного тренера Ральфа Рангника, поделился тем, что ему рассказывал 65-летний специалист о «Манчестер Юнайтед», где он занимал должность исполняющего обязанности главного тренера в сезоне-2021/2022.

«Я думаю, он знал, что идёт в логово льва, но не мог отказаться от возможности поработать в «Манчестер Юнайтед».

Единственное, чему я был немного удивлён, так это тому, что при нём «Юнайтед» не демонстрировал классический футбол Рангника. Он с самого начала понимал, что с такой группой игроков будет нелегко играть в тот футбол, который он хочет.

Что я слышал от Ральфа и других, кто работал там в то время, так это то, что сплочённость в клубе была близка к нулю. Общение со скаутскими, спортивными отделами и директорами заставило их почувствовать, что, вероятно, у них там не будет большого будущего, что оказалось правдой», — приводит слова Марша Daily Mail.

Напомним, под руководством Рангника «Манчестер Юнайтед» провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых манкунианцы 11 раз одержали победу, девять раз сыграли вничью и девять раз проиграли. После завершения работы с «красными дьяволами» 65-летний специалист возглавил сборную Австрии.