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Игрок «Реала» Милитао приступил к индивидуальным тренировкам после тяжёлой травмы

Игрок «Реала» Милитао приступил к индивидуальным тренировкам после тяжёлой травмы
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Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао приступил к тренировкам по индивидуальной программе после того, как в начале нынешнего сезона столкнулся с разрывом крестообразной связки.

Милитао вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы:

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский футболист может начать принимать участие в матчах мадридского клуба в марте нынешнего года.

Напомним, Милитао перешёл в «Реал» из «Порту» в 2019 году. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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