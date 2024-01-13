Эрик тен Хаг рассказал о том, что Каземиро, Мартинес и Шоу вернулись к тренировкам

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о статусе травмированных игроков своей команды, а также о готовности некоторых футболистов вернуться в воскресном матче.

«Лисандро Мартинес тренируется, Каземиро тренируется, Люк Шоу тренируется. Есть игроки, которые вернулись и будут доступны для выбора в воскресенье.

Кристиан Эриксен вернётся, Антони вернётся, Амад Диалло вернётся. Теперь у нас больше вариантов», — заявил тен Хаг на пресс-конференции.

В текущем сезоне Каземиро провёл за «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Мартинес, в свою очередь, принял участие лишь в шести играх.

Ближайший матч «Манчестер» проведёт завтра, 14 января, с «Тоттенхэмом». Начало встречи — в 19:30 мск.

После 20 матчей «МЮ» занимает восьмую строчку в таблице АПЛ.

Ливень перед матчем «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»