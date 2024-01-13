Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч 20-го тура Ла Лиги с «Атлетиком»

Атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян представлен в заявке на грядущий матч испанской Примеры с «Атлетиком», который состоится сегодня, 13 января.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «РЕАЛА СОСЬЕДАД»

Игра 20-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком» состоится сегодня, 13 января, и начнётся в 20:30 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Главным арбитром встречи будет Хосе Мунуэра Монтеро.

На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте с 32 очками. «Атлетик» после такого же количества проведённых игр находится на четвёртой строчке с 38 очками.

Напомним, Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 13 млн. В нынешнем сезоне сыграл за испанскую команду 19 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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