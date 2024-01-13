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Данжума покинет «Эвертон» и может перейти в «Лион» — Николо Скира

Данжума покинет «Эвертон» и может перейти в «Лион» — Николо Скира
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Нидерландский нападающий Арно Данжума вернётся в «Вильярреал» из «Эвертона», сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее — Twitter).

Как сообщает источник, «Вильярреал» не заинтересован в услугах игрока и планирует его продать или сдать в аренду. Николо заявил, что испанский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с «Лионом» о заключении арендного соглашения.

26-летний футболист был приобретён «Вильярреалом» летом 2021 года за € 23,5 млн. Спустя сезон он поехал в аренду в «Тоттенхэм», а в нынешнем сезоне играл за «Эвертон». За ливерпульский клуб Данжума успел сыграть 17 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голами.

Уроженец Нигерии играет за сборную Нидерландов и успел сыграть уже шесть матчей за национальную команду.

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