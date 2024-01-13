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«ПСЖ» и «Ливерпуль» интересуются игроком «Фейеноорда» Ганцко, предполагаемая цена € 45 млн

«ПСЖ» и «Ливерпуль» интересуются игроком «Фейеноорда» Ганцко, предполагаемая цена € 45 млн
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Инсайдер Николо Шира в социальной сети X (ранее — Twitter) сообщил о том, что ПСЖ и «Ливерпуль» интересуются словацким центральным защитником Давидом Ганцко.

Как сообщает источник, нидерландский клуб предпочёл бы оставить игрока в зимнее трансферное окно, чтобы заранее подготовить трансфер на лето. «Фейенорд» будет просить не менее € 45 млн за перехода футболиста.

26-летний футболист выступает за нидерландскую команду с 2022 года. Ранее он выступал в пражской «Спарте», «Фиорентине» и «Жилине». В составе «Фейенорда» Давид провёл 31 матч во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Вместе с командой словак стал чемпионом Нидерландов в предыдущем сезоне. Сейчас же подопечные Арне Слота занимают второе место в таблице.

Кубок Нидерландов. «Фейеноорд» — «Утрехт».

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