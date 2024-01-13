Андрей Мостовой: Париж максимально похож на Петербург

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о том, где провёл отпуск, в каких странах побывал и что ему особенно запомнилось.

«Я давно хотел поездить по Европе. Наверное, делать это лучше летом, но у нас длинный отпуск выпадает на зиму, поэтому я решил захватить и Европу, и Дубай. Сначала полетел в Дубай — там я провел десять дней в очень весёлой компании — со мной был мой друг и Саша Коваленко, который еще брата своего взял. В принципе, в Дубай можно лететь и одному — в это время года там очень много футболистов, знакомых, найти компанию там вообще не проблема.

Следующей точкой стал Париж. Я там никогда не был и давно мечтал съездить, посмотреть. После я отправился в Куршевель — люблю горы, да и по снегу соскучился. Оттуда мы поехали на машине в Женеву, там провели два дня, а затем вылетели в Стамбул, где погуляли немного и отправились домой.

У меня традиция — ночь с 31-го на первое проводить с семьёй. В прошлом году был единственный раз, когда мы все оказались не дома — встречали Новый год на Бали, а в этот раз традиция снова вернулась», — приводит слова Мостового официальный сайт петербургского «Зенита».