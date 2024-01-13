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Украинский форвард «Жироны» Довбик — лучший игрок Ла Лиги по затраченному времени на гол

Украинский форвард «Жироны» Довбик — лучший игрок Ла Лиги по затраченному времени на гол
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Портал WhoScored представил игрока по каждой из топ-5 лиг, который является лидером своего чемпионата по количеству необходимого времени на забитый гол среди проведших 1000+ минут.

В Бундеслиге это нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси, которому на гол нужно 62,1 минуты. Представитель Лиги 1 – Килиан Мбаппе из «ПСЖ (73,9). Лаутаро Мартинес из «Интера» (89,6) является лидером Серии А. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд – лучший в АПЛ (92,4).

В Ла Лиге лучшим по количеству необходимого времени на забитый мяч среди игроков, проведших 1000+ минут является нападающий «Жироны» Артём Довбик, которому на гол нужно 101,1 минуты.

Напомним, Артём был признан лучшим игроком «Жироны» в декабре по версии болельщиков. Также он стал игроком декабря в Ла Лиге.

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