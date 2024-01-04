Председатель правления «Жироны»: мы не получали предложение от «Челси» по Довбику

Председатель правления «Жироны» Пере Гвардиола высказался о слухах, связывающих нападающего испанской команды Артёма Довбика с переходом в лондонский «Челси».

«Мы не получали никакого предложения от «Челси» по Довбику, несмотря на появление подобной информации в СМИ. На данный момент в клуб не поступало ни одного предложения по нему. Кроме того, нет ни одного шанса на его уход из нашей команды. Мы не хотим никого продавать», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Relevo.

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Довбик перешёл в «Жирону» из «Днепр-1» минувшим летом за € 7,75 млн. В текущем сезоне форвард провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось об интересе к вингеру «Жироны» Савио со стороны «Манчестер Сити».