Экс-игрок «Арсенала» Санья назвал Михаила Мудрика топовым футболистом

Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья прокомментировал прогресс украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в текущем сезоне.

«Я ожидаю, что Мудрик выполнит обещание, которое он дал, и превратится в игрока мирового уровня. Для меня это топовый игрок. Он присоединился к клубу, когда было много проблем. У «Челси» много негативной энергии, поэтому игроки страдали от недостатка уверенности.

Молодому игроку нелегко приехать в новый клуб в новой стране и сразу давать результат. Ещё сложнее сделать это, когда ты переходишь за огромные деньги. Люди ожидают, что игроки, которые стоят 100 миллионов, самостоятельно выиграют матчи, но в футболе это работает не так.

Он присоединился к команде, не имевшей уверенности. Было обнадеживающе думать, что он станет спасителем «Челси». Футбол – это об атмосфере. Нужно, чтобы все ваши игроки были в хорошем настроении, чтобы получить от них лучшее.

Я думаю, что выступления Мудрика становятся лучше. Он начинает адаптироваться к лиге и усовершенствуется с каждой игрой. Ему нужно время, чтобы развиться, но в этом сезоне он показал некоторые обнадёживающие признаки», – цитирует Санья Daily Express.

Напомним, Михаил Мудрик перебрался в «Челси» из «Шахтёра» за € 70 млн в январе 2023-го. С тех пор он сыграл за «Челси» в 38 матчах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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