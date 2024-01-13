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Стало известно решение Анчелотти по выбору вратаря на матч Суперкубка с «Барселоной»

Стало известно решение Анчелотти по выбору вратаря на матч Суперкубка с «Барселоной»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение о выборе голкипера на финальный матч Суперкубка Испании с «Барселоной» в воскресенье, 14 января.

По информации Relevo, выбор итальянского специалиста пришёлся на Кепу Аррисабалагу, защищавшего ворота в 1/2 финала с «Атлетико» (5:3).

Тренерский штаб мадридцев поддерживает Кепу с самого начала сезона. У его конкурента Андрея Лунина нет такой поддержки, но его прогресс ценится. Отмечается, что спортивное руководство клуба оценивает его выступления как хорошие и делает на него ставку.

Ранее Marca сообщала, что Лунин будет играть за «Реал» в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а Кепа выйдет на матч с «Атлетико».

После травмы основного голкипера «Реала» Тибо Куртуа «сливочные» арендовали у «Челси» Кепу до лета 2024 года. В нынешнем сезоне испанец сыграл 11 матчей, из которых семь «на ноль, в остальных пропустил 16 мячей.

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