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В «Челси» обеспокоены недовольством «Реала» из-за уровня игры Кепы — Evening Standard

В «Челси» обеспокоены недовольством «Реала» из-за уровня игры Кепы — Evening Standard
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Руководители лондонского «Челси» опасаются, что мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона не активирует опцию выкупа вратаря «синих» Кепы Аррисабалаги, в нынешнем сезоне выступающего на правах аренды в стане «сливочных», из-за неудовлетворительного уровня его игры. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, «Челси» хочет продать 29-летнего вратаря, поскольку у него слишком большая заработная плата. Кроме того, лондонский клуб удовлетворён уровнем игры, который демонстрирует нынешний голкипер Роберт Санчес. Подчёркивается, руководство «Челси» рассчитывает на то, что грядущим летом сможет продать Кепу за солидную сумму денег, благодаря которой оно сможет усилить необходимые позиции в клубе.

Однако боссов «синих» настораживает тот факт, что в последних матчах за мадридский клуб Аррисабалага проявляет себя не лучшим образом, из-за чего в «Реале» появляется недовольство игроком, а шансы «Челси» на его продажу существенно уменьшаются.

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