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В Испании назвали причины, по которым «Реал» не будет выкупать Кепу у «Челси»

В Испании назвали причины, по которым «Реал» не будет выкупать Кепу у «Челси»
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Портал Real Madrid Exclusivo поделился информацией о том, почему мадридский «Реал» не будет выкупать контракт голкипера Кепы Аррисабалаги у «Челси» по окончанию срока аренды.

Сообщается, что на это решение мадридского клуба повлияли два фактора: не очень уверенные выступления Кепы и его высокая зарплата.

Отмечается, что Аррисабалага получает в Челси восемь миллионов евро в год и это не та сумма, которую «Реал» хочет платить второму вратарю. Поэтому, скорее всего, парой голкиперов на следующий сезон в команде Карло Анчелотти будут Тибо Куртуа и Андрей Лунин.

Напомним, вратарь «Реала» подвергся критике после минувшего матча Суперкубка Испании с «Атлетико», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 5:3. Однако после этой встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Кепа не виноват в пропущенных мячах.

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