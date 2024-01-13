Cтал известен размер премиальных игрокам «Реала» в случае победы в Суперкубке

В воскресенье, 14 января, мадридский «Реал» вместе с «Барселоной» разыграют Суперкубок Испании. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Cтал известен размер премиальных игрокам «Реала» в случае завоевания титула.

По информации Defensa Central, президент Реала Флорентино Перес в случае успеха выдаст команде премию в размере € 150 тыс. на каждого игрока. Следует отметить, что за последнюю победу в Лиге чемпионов (сезон-2021/2022) каждый из футболистов мадридского клуба получил по € 420 тыс.

Напомним, в полуфинале Суперкубка «Реал» в мадридском дерби переиграл «Атлетико» (5:3), а «Барселона» оказалась сильнее «Осасуны» (2:0).

Финальный матч состоится на стадионе в Саудовской Аравии.