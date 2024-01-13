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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 20-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 13 января, матчем между «Наполи» и «Салернитаной» стартует 20-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

13 января, суббота:

«Наполи» — «Салернитана» — 17:00 мск;

«Дженоа» — «Торино» — 17:00 мск;

«Верона» — «Эмполи» — 20:00 мск;

«Монца» — «Интер» — 22:45 мск;

14 января, воскресенье:

«Лацио» — «Лечче» — 14:30 мск;

«Кальяри» — «Болонья» — 17:00 мск;

«Фиорентина» — «Удинезе» — 20:00 мск;

«Милан» — «Рома» — 22:45 мск.

15 января, понедельник:

«Аталанта» — «Фрозиноне» — 22:45 мск;

16 января, вторник:

«Ювентус» — «Сассуоло» — 22:45 мск.

В данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 48 очков в 19 играх. Ближайшими преследователями «нерадзурри» являются «Ювентус» (46 очков) и «Милан» (39 очков).