Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 20-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 13 января, матчем между «Наполи» и «Салернитаной» стартует 20-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
13 января, суббота:
«Наполи» — «Салернитана» — 17:00 мск;
«Дженоа» — «Торино» — 17:00 мск;
«Верона» — «Эмполи» — 20:00 мск;
«Монца» — «Интер» — 22:45 мск;
14 января, воскресенье:
«Лацио» — «Лечче» — 14:30 мск;
«Кальяри» — «Болонья» — 17:00 мск;
«Фиорентина» — «Удинезе» — 20:00 мск;
«Милан» — «Рома» — 22:45 мск.
15 января, понедельник:
«Аталанта» — «Фрозиноне» — 22:45 мск;
16 января, вторник:
«Ювентус» — «Сассуоло» — 22:45 мск.
В данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 48 очков в 19 играх. Ближайшими преследователями «нерадзурри» являются «Ювентус» (46 очков) и «Милан» (39 очков).