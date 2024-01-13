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«Фулхэм» составит конкуренцию «Роме» в борьбе за покупку защитника «Атлетико»

«Фулхэм» составит конкуренцию «Роме» в борьбе за покупку защитника «Атлетико»
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Английский «Фулхэм» заинтересован в приобретении центрального защитника мадридского «Атлетико» Чаглара Сëюнджю. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что итальянская «Рома» также проявляет заинтересованность в 27-летнем футболисте. Римский клуб рассматривает вариант с тем, чтобы арендовать Сëюнджю до конца нынешнего сезона.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Атлетико» принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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