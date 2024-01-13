«Это нестандартная ситуация». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о подписании Вернера

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отреагировал на подписание лондонским клубом нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, который будет выступать в составе «шпор» до конца нынешнего сезона на правах аренды.

«Когда Йохан Ланге (технический директор «Тоттенхэма». — Прим. «Чемпионата») представил мне Вернера, я был очень взволнован. Я подумал о том, что возможность подписания такого игрока не является чем-то стандартным», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, арендное соглашение Вернера предусматривает для лондонского клуба опцию его выкупа за € 18 млн. Немецкий футболист будет выступать в составе «Тоттенхэма» под 16-м номером.

В нынешнем сезоне в составе «РБ Лейпциг» Вернер принял участие в 14 матчах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.