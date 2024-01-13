Экс-игрок «Балтики» Пуцко: ищу клуб, но с командами РПЛ не общаюсь

Бывший защитник калининградской «Балтики» Александр Пуцко рассказал, что на текущий момент он находится в поисках нового клуба.

«Сейчас я ищу клуб, общаюсь с потенциальными командами. С клубами РПЛ не общаюсь, но есть другие варианты. Пока не могу комментировать, какие клубы.

Как получилось, что расстался с «Балтикой»? По обоюдному решению. Я после травмы стал получать меньше игровой практики, и клуб был во мне не заинтересован. Договорились, пожали друг другу руки, и я ушёл из клуба», — приводит слова Пуцко «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 12 января, «Балтика» официально объявила о расторжении контракта с 30-летним футболистом. После это появилась информация, что Пуцко может присоединиться к армянскому «Урарту».

Защитник выступал в составе «Балтики» с 2022 года. За этот период он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тысяч.