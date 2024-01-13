Александр Пуцко близок к переходу в «Урарту»

Защитник Александр Пуцко в ближайшее время может пополнить состав армянского «Урарту». Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, в переходе футболиста заинтересован главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько, который ранее работал с Александром Пуцко в московском «Спартаке-2». Отмечается, что после разговора тренера с игроком была достигнута устная договоренность.

Напомним, вчера, 12 января, калининградская «Балтика» объявила, что контракт с Пуцко был расторгнут по соглашению сторон.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Пуцко провёл за «Балтику» шесть матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России.