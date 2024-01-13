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«Я уже всё решил». Анчелотти — о выборе основного вратаря на финал Суперкубка Испании

«Я уже всё решил». Анчелотти — о выборе основного вратаря на финал Суперкубка Испании
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал раскрывать, кто сыграет в воротах «сливочных» в грядущем финале Суперкубка Испании с «Барселоной», который состоится завтра, 14 января.

«Я уже всё решил, но не буду давать никаких подсказок.

Вижу вашу обеспокоенность этим вопросом, но я обязательно что-нибудь предприму. Кепа пришёл в команду и здорово начал, но затем получил травму. Тогда заслужил играть Лунин. Не хочу задеть Кепу, но чувствую, что сейчас я могу выбирать вратарей на матчи. Важно, чтобы они оба это понимали», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в матче с «Барселоной» с первых минут сыграет Кепа Аррисабалага.

Финальный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в 22:00 мск.

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