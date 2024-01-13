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Анчелотти высказался о Зидане, с которым он сравнялся по числу матчей во главе «Реала»

Анчелотти высказался о Зидане, с которым он сравнялся по числу матчей во главе «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о Зинедине Зидане, ранее возглавлявшем «сливочных», с которым он сравнялся по количеству матчей, проведённых в качестве наставника «Королевского клуба».

«Зидан был лучшим игроком, которого я когда-либо видел в тренировочном процессе. То, что он делал, было невероятно.

Также он очень помог мне в качестве ассистента, потому что знал этот клуб. Он помог мне во взаимодействии с французскими футболистами и адаптироваться к испанской культуре», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, Анчелотти и Зидан провели по 263 игры в качестве главных тренеров «Реала».

Французский специалист возглавлял мадридский клуб с 2016 по 2018 год, а затем с 2019 по 2021 год. Также Зидан работал ассистентом Анчелотти в «Реале» в сезоне-2013/2014.

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