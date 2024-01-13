Анчелотти и Хави провели традиционную фотосессию перед финалом Суперкубка Испании

Главные тренеры мадридского «Реала» и «Барселоны» Карло Анчелотти и Хави провели традиционную фотосессию перед финальным матчем Суперкубка Испании. Встреча состоится завтра, 14 января. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой.

Напомним, в полуфинале «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее победила «Осасуну» со счётом 2:0.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.