Филимонов: уже не знаю, какой тренер нужен «Спартаку». Менять Абаскаля — шило на мыло

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака», экс-голкипер Александр Филимонов поделился мнением об игре красно-белых в прошедшей части сезона и о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«В этом сезоне удаётся следить за «Спартаком», но команда не блещет. К сожалению, всё не очень хорошо. Менять Абаскаля бесполезно — шило на мыло. В «Спартаке» тренеры меняются, а результат остаётся такой же. Не знаю, какого тренера нужно найти, чтобы команда уверенно показывала результаты и добивалась побед», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В данный момент «Спартак» располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков в 18 матчах.