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Панов: не понимаю, с какой целью «Зенит» делает ставку на бразильцев в таком количестве

Панов: не понимаю, с какой целью «Зенит» делает ставку на бразильцев в таком количестве
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Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов выразил непонимание ставки сине-бело-голубых на бразильских легионеров.

«Я воспитанник «Зенита», поэтому мне обидно, что академия, которую я сам и многие другие хорошие футболисты закончили, не выпускает хороших игроков.

А «Зениту» это нормально, они сделали ставку на бразильцев в таком количестве. К сожалению, в еврокубках российские клубы не играют, поэтому не очень понятно, с какой целью это сделано. Я бы понял, если бы это было сделано для усиления в Лиге чемпионов.

Для РПЛ бразильцы хорошие, показывают свой класс, но им не хватает мотивации. Для них РПЛ — витрина. Видимо, они хотят посмотреть, как будут выглядеть на фоне россиян, но в итоге всё равно хотят перебраться в Европу, где присутствуют еврокубки», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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