Андрей Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак»

Российский тренер Андрей Тихонов ответил на вопрос, готов ли он возглавить московский «Спартак».

«Надо быть достойным, чтобы работать в «Спартаке».

Я достоин? Про любого, кто был на поле (в матче, посвящённом 70-летию Олега Романцева. — Прим. «Чемпионата»), можно так сказать. К «Спартаку» нужно быть готовым, и это большая ответственность. Готов ли я к этой ответственности? Нет», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, 10 января красноярский «Енисей» объявил о назначении Андрея Тихонова на должность главного тренера команды.

«Спартак» возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.