Главный врач ЦСКА Безуглов ответил, когда легионеры присоединятся к команде

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, в какие сроки иностранные футболисты присоединятся к московской команде на сборах.

«Легионеры присоединятся к команде на сборах сразу. Завтра все собираются в Абу-Даби. Из Бразилии или Чили сейчас до Москвы лететь абсолютно не логично, не рационально и даже опасно для здоровья. Медосмотр они пройдут уже после сборов в Москве, как и в прошлом и позапрошлом году. До этого момента мы досконально знаем здоровье ребят, не ожидаем никаких проблем. Всё находится под контролем», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент ЦСКа занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Федотова набрали 28 очков после 18 туров и отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.