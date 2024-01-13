«Байер» продлил беспроигрышную серию в Бундеслиге, победив «Аугсбург»

Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и «Байер». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски. «Байер» одержал победу с минимальным счётом 1:0

На 90+4-й минуте победу гостям принёс полузащитник Эксекиэль Паласиос. Ему ассистировал Алехандро Гримальдо. «Байер» по-прежнему не проигрывает в этом сезоне чемпионата Германии.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024.Команда набрала 45 очков за 17 матчей. «Аугсбург» находится на 11-й строчке, заработав 18 очков.

В параллельном матче «Кёльн» и «Хайденхайм» сыграли вничью — 1:1.

Кроме этого, поделили очки «Фрайбург» и «Унион» — 0:0.