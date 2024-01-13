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Полузащитник ЦСКА Кучаев: хочется играть больше

Полузащитник ЦСКА Кучаев: хочется играть больше
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о своём игровом времени.

«Если говорить об игровом времени, конечно, мне хочется играть больше. Для этого еду на сборы. Разговор с Федотовым не было. Сейчас был отпуск, все отдыхали от футбола, новостей. Надо было перезагрузиться», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Константин Кучаев провёл 12 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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