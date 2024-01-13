Сергей Юран: хочу успокоить болельщиков «Пари НН» — у нас всё нормально

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, изменятся ли трансферные планы клуба в связи с уходом полузащитника команды Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«У нас пришёл Ермаков, хороший мальчишка. По первым тренировкам неплохое впечатление производит. Сейчас глава нашей селекции находится в Бразилии, на ежегодном турнире, смотрит футболистов. Мы никуда не спешим, спокойно работаем. Четыре человека у нас ушли, троих взяли, может, ещё кого-то доберём. Плюс парни из молодёжки с нами на сборе работают. Хочу успокоить болельщиков: никакой потери нет. Всё-таки Севикян не успел стать ключевым футболистом, ему много над чем ещё надо работать. Эдгару желаю удачи в карьере, надеюсь у него всё получится, но мы справимся и без него. Так что у нас всё спокойно и нормально», — сказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что Севикян пройдёт медицинское обследование в венгерском «Ференцвароше» в ближайшие дни.