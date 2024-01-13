Аленичев: Романцев — гениальный человек с большой буквы

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о легенде красно-белых Олеге Романцеве, назвав его гениальным человеком. Напомним, сегодня прошел «матч Друзей Романцева» в честь 70-летия Романцева, в котором играли команда ветеранов «Спартака» и команда бывших футболистов сборной России. Аленичев играл за команду красно-белых, встреча завершилась со счётом 2:2.

«Это было правильное решение организовать такой матч, собрать целое поколение спартаковских футболистов, сам Олег Иванович, Никита Симонян присутствовал. Для меня самое главное, что я с Романцевым познакомился, работал под его руководством, выиграл очень много трофеев. Для меня это человек с большой буквы.

Я думаю, что для Олега Ивановича 70-летие является большой датой. Я думаю, не все его еще поздравили, такая круглая дата, представляю, сколько у него всего поклонников. Представляю, как тяжело прожить этот месяц, это гениальный человек, который заслуживает похвалы», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на этом посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионами России и трижды одержали победу в Кубке страны. Кроме того, Романцев дважды возглавлял сборную России — с 1994 по 1996, а также с 1998 по 2002 год. Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».