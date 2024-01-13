Малышев: игра «Спартака» под руководством Романцева — история, моменты безусловной радости

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев поделился мнением о бывшем главном тренере команды Олеге Романцеве перед началом «матча Друзей Романцева».

«Хотел бы сказать не только как сотрудник клуба, но и как болельщик «Спартака». Для молодого поколения количество чемпионств и рекордов, которых достиг Олег Иванович в качестве игрока и тренера — история. Для меня — человека, который видел всё своими глазами — это эмоции на всю жизнь. В то непростое время в стране, когда можно было порадоваться не очень многому, игра «Спартака» под руководством Олега Ивановича — моменты безусловной радости. Бесконечная благодарность от всех болельщиков футбола», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.