Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малышев: игра «Спартака» под руководством Романцева — история, моменты безусловной радости

Малышев: игра «Спартака» под руководством Романцева — история, моменты безусловной радости
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев поделился мнением о бывшем главном тренере команды Олеге Романцеве перед началом «матча Друзей Романцева».

«Хотел бы сказать не только как сотрудник клуба, но и как болельщик «Спартака». Для молодого поколения количество чемпионств и рекордов, которых достиг Олег Иванович в качестве игрока и тренера — история. Для меня — человека, который видел всё своими глазами — это эмоции на всю жизнь. В то непростое время в стране, когда можно было порадоваться не очень многому, игра «Спартака» под руководством Олега Ивановича — моменты безусловной радости. Бесконечная благодарность от всех болельщиков футбола», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Фото: «Чемпионат»

Материалы по теме
Романцеву — 70! Карьера легендарного тренера «Спартака» в фотографиях
Романцеву — 70! Карьера легендарного тренера «Спартака» в фотографиях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android