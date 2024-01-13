Голевая передача Головина не спасла «Монако» от проигрыша «Реймсу» в матче Лиги 1

Сегодня, 13 января, прошёл матч 18-го тура французской Лиги 1 между «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, и «Реймсом». Команды играли на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Реймс» обыграл «Монако» со счётом 3:1.

В середине первого тайма, на 35-й минуте, Тедди Теума открыл счёт в матче, выведя «Реймс» вперёд. В начале второго тайма, на 49-й минуте, нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер с передачи Александра Головина сравнял счёт. Вскоре, на 55-й минуте, Реда Хадра вновь вывел «Реймс» вперёд. В самой концовке встречи, на 90+6-й минуте, Азор Матусива забил третий гол гостей, установив окончательный счёт встречи — 3:1, победа «Реймса».

После результата данного матча «Монако» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 33 очка в 18 проведённых матчах. «Реймс» же поднялся на пятую позицию, набрав 29 очков после аналогичного количества встреч.