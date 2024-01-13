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«Трабзонспор» начал переговоры по трансферу Чалова из ЦСКА — Fotomac

«Трабзонспор» начал переговоры по трансферу Чалова из ЦСКА — Fotomac
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов в ближайшее время может перейти в турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает турецкое издание Fotomac.

По информации источника, «Трабзонспор» провел предварительные переговоры с ЦСКА по возможному трансферу Федора Чалова. «Трабзонспор» связался с представителями российского форварда, в котором также заинтересованы «Галатасарай» и «Фенербахче».

Напомним, Фёдор Чалов сыграл в 18 матчах за ЦСКА в РПЛ в этом сезоне, в которых забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 12 млн. Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

ЦСКА в данный момент занимает восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков в 18 матчах чемпионата.

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