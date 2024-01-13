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Гендиректор «Боруссии» рассказал о дисциплине Санчо

Гендиректор «Боруссии» рассказал о дисциплине Санчо
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о дисциплине вингера команды Джейдона Санчо. Напомним, недавно футболист перешёл в немецкую команду на правах аренды.

«У Джейдона нет никаких проблем с дисциплиной. Я понятия не имею, кто придумывает все эти истории с его якобы скандальным поведением», — приводит слова Ватцке Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне 23-летний англичанин провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Санчо не появлялся на поле с сентября из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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