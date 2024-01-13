«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла» в концовке матча и вышел на второе место в АПЛ

Сегодня, 13 января, прошёл матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк в Ньюкасл-апон-Тайн. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла» со счётом 3:2.

В первом тайме, на 26-й минуте, Бернарду Силва открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Сити» вперёд. Вскоре, на 35-й минуте, Александер Исак сравнял счёт. Почти сразу же, на 37-й минуте, Энтони Гордон вывел «сорок» вперёд. Во втором тайме, на 74-й минуте, Кевин Де Брёйне вновь сделал счёт равным. В самой концовке, на 90+1-й минуте, Оскар Бобб забил третий гол «горожан» в матче с передачи Де Брёйне и помог «Манчестер Сити» вырвать победу со счётом 3:2.

После результата данного матча «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 43 очка в 20 проведённых матчах. «Ньюкасл» же располагается на 10-й позиции с 29 очками после 21 матча.