Де Брёйне забил и отдал голевую в первом матче в АПЛ с августа, принеся победу «Ман Сити»

Сегодня, 13 января, прошёл матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк в Ньюкасл-апон-Тайн. «Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла» со счётом 3:2.

Ключевую роль в победе «Манчестер Сити» сыграл бельгийский полузащитник команды Кевин Де Брёйне. Де Брёйне вышел на замену на 69-й минуте, а уже на 74-й минуте отличился забитым мячом, попав шикарным «бильярдным» ударом в ворота. В самой концовке встречи, на 90+1-й минуте, Кевин отдал великолепную передачу на Оскара Бобба, который реализовал момент и вырвал победу для «горожан».

Стоит отметить, что это был первый матч для Де Брёйне в АПЛ с августа 2023 года. Тогда Кевин вышел в стартовом составе на матч 1-го тура с «Бёрнли». К сожалению, Де Брёйне получил тяжёлую травму на 23-й минуте и был заменён. Полузащитник пропустил почти полгода из-за травмы бедра (5 месяцев).

После результата данного матча «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 43 очка в 20 проведённых матчах. «Ньюкасл» же располагается на 10-й позиции с 29 очками после 21 матча.