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Де Брёйне забил и отдал голевую в первом матче в АПЛ с августа, принеся победу «Ман Сити»

Де Брёйне забил и отдал голевую в первом матче в АПЛ с августа, принеся победу «Ман Сити»
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Сегодня, 13 января, прошёл матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк в Ньюкасл-апон-Тайн. «Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла» со счётом 3:2.

Ключевую роль в победе «Манчестер Сити» сыграл бельгийский полузащитник команды Кевин Де Брёйне. Де Брёйне вышел на замену на 69-й минуте, а уже на 74-й минуте отличился забитым мячом, попав шикарным «бильярдным» ударом в ворота. В самой концовке встречи, на 90+1-й минуте, Кевин отдал великолепную передачу на Оскара Бобба, который реализовал момент и вырвал победу для «горожан».

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Б. Силва – 26'     1:1 Исак – 35'     2:1 Гордон – 37'     2:2 Де Брёйне – 74'     2:3 Бобб – 90+1'    

Стоит отметить, что это был первый матч для Де Брёйне в АПЛ с августа 2023 года. Тогда Кевин вышел в стартовом составе на матч 1-го тура с «Бёрнли». К сожалению, Де Брёйне получил тяжёлую травму на 23-й минуте и был заменён. Полузащитник пропустил почти полгода из-за травмы бедра (5 месяцев).

После результата данного матча «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 43 очка в 20 проведённых матчах. «Ньюкасл» же располагается на 10-й позиции с 29 очками после 21 матча.

Таблица АПЛ
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