«Сумасшествие». Де Брёйне — о своём голе и голевой в матче «Ман Сити» с «Ньюкаслом» в АПЛ

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал свой гол и голевую передачу в матче 21-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (3:2). Напомним, Де Брёйне вышел на замену на 69-й минуте, после чего забил гол и отдал голевую передачу, вырвав победу для «горожан» со счётом 3:2. Это был первый матч для бельгийца в АПЛ с августа 2023 года.

«Мне не хватало этого. Что есть, то есть, у меня была серьёзная травма, и мне нужно было время. Я наслаждался своей игрой. Я думаю, что это именно проявление силы воли, нежели что-либо еще. Это было сумасшествие. Я знаю, что на данный момент я не могу так играть на протяжении 90 минут. На данный момент я могу показывать такую игру 30 минут. Я чувствую это по своим лёгким, особенно при простуде.

Голевой пас на Оскара Бобба? Отличный гол. Мяч хороший, но рывок Оскара [Бобба] потрясающий. Это было великолепно от него.

Приношу пользу со скамейки? Я не знаю, чего ожидать, я никогда не испытывал такого. Я очень много работал, и мне пришлось изменить несколько вещей. Когда ты играешь всё время, очень трудно что-то изменить в своей игре», — приводит слова Де Брёйне TNT Sports со ссылкой на BBC.

Напомним, после результата данного матча «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 43 очка в 20 проведённых матчах. «Ньюкасл» же располагается на 10-й позиции с 29 очками после 21 матча.