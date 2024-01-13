«Я очень зол!» Гвардиола оценил игру Де Брёйне за «Ман Сити» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шуточной форме оценил игру полузащитника команды Кевина Де Брёйне в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:2). Напомним. Де Брёйне вышел на замену на 69-й минуте и переломил ход встречи, забив гол и отдав голевую передачу. «Ман Сити» вырвал победу со счётом 3:2.

«Я очень зол и расстроен из-за Кевина. Его первым касанием мяча в матче был штрафной удар, и он не смог его забить. Фил Фоден сыграл выдающуюся игру. Все игроки были очень хороши», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на TNT Sports.

Напомним, после результата данного матча «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 43 очка в 20 проведённых матчах. «Ньюкасл» же располагается на 10-й позиции с 29 очками после 21 матча.