«Ницца» проиграла «Ренну» в матче чемпионата Франции
Поделиться
Завершился матч 18-го тура чемпионата Франции, в котором «Ренн» принимал «Ниццу». Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Бенжамен Буриго и Арно Калимуэндо.
Таким образом, «Ницца» осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 35 очков. От лидирующего «ПСЖ» команда отстаёт на пять очков, при этом у парижан есть игра в запасе. Отметим, «Ницца» потерпела второе поражение за последние три матча. «Ренн», в свою очередь, занимает десятое место, набрав 22 очка. Команда одержала вторую победу подряд.
В следующем туре «Ницца» встретится с «Метцем», а «Ренн» проведёт матч с «Лионом».
Франция - Лига 1 . 18-й тур
13 января 2024, суббота. 23:05 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Буриго – 31' 2:0 Калимуэндо – 54'
Комментарии
- 14 января 2024
-
02:15
-
02:03
-
01:42
-
01:11
-
01:04
-
00:58
-
00:45
-
00:42
-
00:34
-
00:33
-
00:21
-
00:21
-
00:15
-
00:03
-
00:02
-
00:00
- 13 января 2024
-
23:55
-
23:43
-
23:40
-
23:31
-
23:24
-
23:13
-
22:56
-
22:47
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:23
-
22:18
-
22:11
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:42
Партнерский контент