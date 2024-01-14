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«Ницца» проиграла «Ренну» в матче чемпионата Франции

«Ницца» проиграла «Ренну» в матче чемпионата Франции
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Франции, в котором «Ренн» принимал «Ниццу». Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Бенжамен Буриго и Арно Калимуэндо.

Таким образом, «Ницца» осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 35 очков. От лидирующего «ПСЖ» команда отстаёт на пять очков, при этом у парижан есть игра в запасе. Отметим, «Ницца» потерпела второе поражение за последние три матча. «Ренн», в свою очередь, занимает десятое место, набрав 22 очка. Команда одержала вторую победу подряд.

В следующем туре «Ницца» встретится с «Метцем», а «Ренн» проведёт матч с «Лионом».

Франция - Лига 1 . 18-й тур
13 января 2024, суббота. 23:05 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Буриго – 31'     2:0 Калимуэндо – 54'    
Турнирная таблица Лиги 1
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