«Ницца» проиграла «Ренну» в матче чемпионата Франции

Завершился матч 18-го тура чемпионата Франции, в котором «Ренн» принимал «Ниццу». Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Бенжамен Буриго и Арно Калимуэндо.

Таким образом, «Ницца» осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 35 очков. От лидирующего «ПСЖ» команда отстаёт на пять очков, при этом у парижан есть игра в запасе. Отметим, «Ницца» потерпела второе поражение за последние три матча. «Ренн», в свою очередь, занимает десятое место, набрав 22 очка. Команда одержала вторую победу подряд.

В следующем туре «Ницца» встретится с «Метцем», а «Ренн» проведёт матч с «Лионом».