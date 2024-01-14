Сотни одноклассниц встречают жену Садио Мане после свадьбы с форвардом

Сотни одноклассниц встретили 18-летнюю Аише Тамбе, жену нападающего «Аль-Насра» Садио Мане после её свадьбы с сенегальцем.

Аиша посещает школу Кабис для девочек в Мбао, городе на окраине Дакара. Она вернулась в класс в начале этой недели, и её приветствовали сотни одноклассниц, которые бурно аплодировали и выкрикивали её имя.

Напомним, Садио Мане женился на Аише Тамбе на исламской церемонии 7 января в Кеур Массар, пригороде столицы Дакара. 31-летний Мане на данный момент находится в составе сборной Сенегала на турнире Кубка Африки, но надеется отправиться в медовый месяц, когда он закончится.

Напомним, с 2023 года Садио Мане выступает за «Аль-Наср». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года.

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