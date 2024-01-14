Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Экваториальная Гвинея. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сотни одноклассниц встречают жену Садио Мане после свадьбы с форвардом

Сотни одноклассниц встречают жену Садио Мане после свадьбы с форвардом
Аудио-версия:
Комментарии

Сотни одноклассниц встретили 18-летнюю Аише Тамбе, жену нападающего «Аль-Насра» Садио Мане после её свадьбы с сенегальцем.

Аиша посещает школу Кабис для девочек в Мбао, городе на окраине Дакара. Она вернулась в класс в начале этой недели, и её приветствовали сотни одноклассниц, которые бурно аплодировали и выкрикивали её имя.

Напомним, Садио Мане женился на Аише Тамбе на исламской церемонии 7 января в Кеур Массар, пригороде столицы Дакара. 31-летний Мане на данный момент находится в составе сборной Сенегала на турнире Кубка Африки, но надеется отправиться в медовый месяц, когда он закончится.

Напомним, с 2023 года Садио Мане выступает за «Аль-Наср». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года.

Материалы по теме
Кот-д'Ивуар не испытал проблем на старте Кубка Африки! А форвард из РПЛ не зажёг
Кот-д'Ивуар не испытал проблем на старте Кубка Африки! А форвард из РПЛ не зажёг

Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android