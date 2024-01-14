Йозуа Киммих прокомментировал интерес со стороны «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

«Сосредоточен только на «Баварии». Для меня это совсем не зимняя тема.

В какой-то момент клуб обратится ко мне, обсудим контракт между собой, а не со СМИ», — цитирует Киммиха Sky Germany.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.