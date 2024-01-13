Киммих: я не вступал в переговоры с «Баварией» о продлении контракта

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о текущей ситуации с продлением сотрудничества с мюнхенским клубом.

«Продление контракта с «Баварией»? У нас есть действующее соглашение до конца июня 2025 года, когда-то мы об этом договорились с клубом. Не знаю, какая у руководства позиция на данный момент. Но я верю, что в один прекрасный день мы сядем за стол переговоров, и клуб предложит мне свои условия», — приводит слова Киммиха журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.