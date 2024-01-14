Экс-тренер «Спартака» Витория вошёл в топ самых высокооплачиваемых тренеров Кубка Африки

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Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория, ныне тренирующий сборную Египта, занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых тренеров на Кубке африканских наций. Об этом сообщает Pulse Sports.

По сведениям источника, самым высокооплачиваемым тренером проходящего Кубка Африки является представляющий Алжир Джамель Бельмади, зарабатывающий € 208 тыс. в месяц. Витория получает € 200 тыс.

Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров Кубка африканских наций выглядит следующим образом:

Джамель Бельмади (Алжир) — € 208 тыс. в месяц;

Руй Витория (Египет) — € 200 тыс. в месяц;

Жан-Луи Гассе (Кот-д'Ивуар) — € 108 тыс. в месяц;

Жозе Пезейру (Нигерия) — € 70 тыс. в месяц;

Валид Реграги (Марокко) — € 60 тыс. в месяц.

Кубок африканских наций проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала.