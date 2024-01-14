Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Мозамбик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» опубликовал фото Роналдо в экипировке клуба

«Ростов» опубликовал фото Роналдо в экипировке клуба
Комментарии

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» в своём телеграм-канале опубликовала первую фотографию своего новичка Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса в экипировке команды. Напомним, ростовчане официально объявили о трансфере бразильского игрока 12 января.

Фото: ФК «Ростов»

23-летний Роналдо является воспитанником «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» в начале марта.

Материалы по теме
Саравия отказался от контракта с «Ростовом» из-за близости границы с Украиной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android